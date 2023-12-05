الأرصاد: المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء اليوم الثلاثاء دافئة نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات ما بعد الظهر تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل زخات غير منتظمة من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءا من المناطق الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أنه مع ساعات الليل الاولى يندفع هواء رطب وأكثر برودة حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة وينتظم الهطول المطري يتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد وتتحول الرياح الى شمالية غربية تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد في بعض المناطق ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.