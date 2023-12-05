جندي إسرائيلي : هكذا حاول مقاتلو حماس اختطافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة عبرية اليوم شهادة لأحد جنود الاحتلال حول الهجوم الذي تعرض له غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي ، مشيراً إلى أنه نجا من عملية خطف خيالية.



وجاء في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" مع الجندي الذي كاد يخطف الى غزة في ذلك اليوم انه كان في اشتباك عنيف مع مقاتلين من حماس في الغلاف عندما قتل رفيقه الجندي " بنيامين ليف" ، كما أصيب جنديان آخران وقام ذلك الجندي بمحاولة التغطية لاخلاء الجنود الجرحى فأصيب بطلق ناري.



وقالت الصحيفة ان الجندي أصيب بطلقة نارية وأبلغ المسعف بالأمر، حيث حاول المسعف انقاذ حياته وعندها جاءت مركبة الى المكان وأشارت للاثنين بالصعود اليها لنقلهم للمستشفى ، "أخرج أحدهم رأسه من تلك المركبة وأشار بيده الى شكل قلب وطلب ان نصعد دون أن يقول كلمة، قمنا بتحميل بنيامين في المركبة مع المسعف جفريئيل والهدف هو الوصول بسرعة إلى المركز الطبي، وفي الطريق توفي بنيامين" قال الجندي.



وأضاف الجندي " كان ذلك السائق من حماس وقد رغب بالعودة الى غزة ومعه قوة من الجيش حتى يتمكن من اجتياز حواجز الجيش المنتشرة وكاد ان يصدم مركبة عسكرية في الطريق ، حيث حاول الجنود إطلاق النار تجاهه إلا أن جفريئيل شرح لهم انه شخص من الكيبوتس ، وانه جاء لمساعدتهم ، الا انهم لم يسمحوا له بالخروج من هناك فاوقفوه واقتادوه للتحقيق".



وتحدث الجندي بأن خطة ذلك السائق كانت تهدف لخطف الجنديين والمسعف إلى القطاع بطريقة ذكيّة.

