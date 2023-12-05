المبعوث الأميركي لليمن يزور الخليج للتأكيد على ضرورة احتواء الحرب

المبعوث الأميركي لليمن يزور الخليج للتأكيد على ضرورة احتواء الحرب
التاريخ
12/5/2023 12:18:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن مبعوثها الخاص لليمن سيزور الخليج هذا الأسبوع للتنسيق بشأن حماية الأمن البحري بالبحر الأحمر، وللتأكيد على ضرورة احتواء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء رئيسيين في المجال البحري لتأمين ممر آمن للشحن الدولي.
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