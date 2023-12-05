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المبعوث الأميركي لليمن يزور الخليج للتأكيد على ضرورة احتواء الحرب

12/5/2023 12:18:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن مبعوثها الخاص لليمن سيزور الخليج هذا الأسبوع للتنسيق بشأن حماية الأمن البحري بالبحر الأحمر، وللتأكيد على ضرورة احتواء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء رئيسيين في المجال البحري لتأمين ممر آمن للشحن الدولي.


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