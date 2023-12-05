فيديو - لحظة تدمير مبنى في غزة بقنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.



كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل استخدمت هذه القنبلة في استهداف قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة عام 2022.



وتبعا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".



