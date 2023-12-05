الاحتلال يقتحم رام الله ونابلس وسط مواجهات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.



وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.



وقالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.