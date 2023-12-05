الاحتلال يقتحم رام الله ونابلس وسط مواجهات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت لقيا غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.
وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.
وقالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.
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