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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك غزة - صور

12/5/2023 12:18:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.

وكان جيش الاحتلال أقر -أمس- بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.


وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها على أنحاء متفرقة من القطاع.











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