جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة ضابط و3 جنود بجروح خطيرة في تلك المعارك.
وكان جيش الاحتلال أقر -أمس- بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.
وفي اليوم الـ60 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال هجومها البري وقصفها على أنحاء متفرقة من القطاع.
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