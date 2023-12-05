للمرة الرابعة ينعزل عن العالم .. انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت عن عموم غزة للمرة الرابعة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على القطاع.



وذكرت الشركة -في بيان أمس الاثنين- أن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة حدث بسبب تعرض المسارات الرئيسية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.



وخلال وقت سابق أمس الاثنين، تعرضت خدمات الاتصالات للانقطاع عن مدينة غزة وشمال القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي أثر على مسارات الخطوط الرئيسية، قبل الإعلان لاحقا عن انقطاع الخدمة عن كامل القطاع.



ودعت شركة الاتصالات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الحفاظ على وصول خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية وطواقم الصحفيين.

كما دعت الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت سابقا لضمان استمرار الخدمات، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واشتداد قصف الاحتلال للقطاع.



وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصالات بالكامل، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ شهرين.



ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.



وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، التي أُنجزت بوساطة قطرية بدعم مصري أميركي، والتي استمرت 7 أيام، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و899 شهيدا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

