شهداء وجرحى جراء غارات الاحتلال على منازل بجباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جباليا شمالي قطاع غزة، وغارات استهدفت مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع.
وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 15 ألفا و899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.
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