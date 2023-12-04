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الرئيس الروسي نولي أهمية لتطوير علاقات التعاون مع الكويت في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى روسيا راشد العدواني أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين.
ونسب الموقع الالكتروني للرئاسة الروسية إلى الرئيس بوتين قوله، بمناسبة تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، إن «العلاقات بين روسيا والكويت تتطور بشكل بناء»، مشيرا إلى أن «روسيا تولي أهمية لتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد بوتين كذلك اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الكويت في مجال السياسة الخارجية، موضحا أن هذا التعاون يرتكز على تقارب وجهات النظر حول طائفة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن روسيا والكويت تعملان كذلك على تنسيق مواقفهما حيال قضايا الطاقة انطلاقا من أن الكويت تعتبر عضوا في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).

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