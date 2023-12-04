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كونا تطلق خدماتها الجديدة عبر برامج تظهر الجانب الإيجابي للكويت

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خدماتها الجديدة المتخصصة برامج الفيديو في صناعة المحتوى التي تهدف إلى تسليط الضوء على الروايات الإنسانية والقصص الخبرية.
وتسلط تلك البرامج الضوء على الشاب الكويتي الذي يروي قصصا رائعة تتناول الجانب الإنساني والإبداعي والحياتي لديه لكي يلهم المشاهد بالإيجابية والتفاؤل، ويؤكد للعالم أن الشاب الكويتي خلاق وصاحب فكر إبداعي.
وبدأت أول برامج «كونا» تحت عنوان «وجوه كويتية» لتتبعها برنامج «يوميات مهنة» الذي يغوص في كواليس المهن الحيوية وإبداع الشباب الكويتي في جميع الميادين.
وأنتجت «كونا» تلك البرامج من خلال فريق «واحة كونا الذكية وصناعة المحتوى» من تصوير وإخراج وفكرة ومونتاج للفيديو.

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