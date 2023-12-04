كونا تطلق خدماتها الجديدة عبر برامج تظهر الجانب الإيجابي للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خدماتها الجديدة المتخصصة برامج الفيديو في صناعة المحتوى التي تهدف إلى تسليط الضوء على الروايات الإنسانية والقصص الخبرية.
وتسلط تلك البرامج الضوء على الشاب الكويتي الذي يروي قصصا رائعة تتناول الجانب الإنساني والإبداعي والحياتي لديه لكي يلهم المشاهد بالإيجابية والتفاؤل، ويؤكد للعالم أن الشاب الكويتي خلاق وصاحب فكر إبداعي.
وبدأت أول برامج «كونا» تحت عنوان «وجوه كويتية» لتتبعها برنامج «يوميات مهنة» الذي يغوص في كواليس المهن الحيوية وإبداع الشباب الكويتي في جميع الميادين.
وأنتجت «كونا» تلك البرامج من خلال فريق «واحة كونا الذكية وصناعة المحتوى» من تصوير وإخراج وفكرة ومونتاج للفيديو.
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