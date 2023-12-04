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التجارة تلغي 42 سلعة مخفض سعرها من البطاقة التموينية

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا قضى من خلاله بإلغاء 42 مادة غذائية مدرجة بالبطاقة التموينية. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن قرار الوزير جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة، والتي ارتأت أن تكون مكونات التموين من مواد غذائية تراعي معيارين رئيسيين هما التغذوي والصحي، وألا تقتصر على المعيار التغذوي فقط.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة المواد التي تم الغاؤها من البطاقة التموينية هي مواد غذائية كانت تقدم بأسعار مخفضة وليست المواد الغذائية المدعومة.
وتضمنت قائمة المواد التي تم إلغاؤها من البطاقة أنواع مختلفة من جبن الكاسات، وحليب بنكهات والرهش والطحينة والكوكيز والمعمول والبسكويت والبرجر وكرات اللحم ولحم مفروم والكورن فليكس وبعض أنواع الشاي والقيمر والحلوم واللبنة والموزاريلا وروبيان وشرائح سمك.
وكانت آخر قائمة للمواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية سواء المدعومة أوالمخفضة قد سجلت 154 سلعة مؤخرا، تتضمن 94 سلعة مواد غذائية مدعومة، فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة، وبحسبة بسيطة فإن عدد المواد الغذائية المدعومة والمخفضة في منظومة التموين بعد هذا القرار قد يصل إلى 112 سلعة.

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