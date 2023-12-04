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الهلال الأحمر أهمية إبراز دور المتطوعين

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شددت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس على أهمية تطوير العمل في المجالين التطوعي والإغاثي وتعزيزهما في المجتمعات، مؤكدة الحرص على إبراز دور المتطوعين وقدراتهم وصقلها عبر المشاركة في الملتقيات المتخصصة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» على هامش المشاركة في ملتقى العمل التطوعي الخليجي الرابع لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة ليومين.
وقال الزيد إن مشاركة متطوعي الجمعية في الملتقى الخليجي تأتي لتسليط الضوء على العمل التطوعي الذي يقوم به المتطوعون في الجمعيات الوطنية الخليجية وتبادل الخبرات بينهم والاستفادة من التجارب في هذا المجال، مبينا أهميتها في إبراز القدرات والمواهب في مجالي العمل التطوعي والإغاثي.
وأضاف أن الملتقى يهدف في نسخته الرابعة إلى مناقشة سبل وعوامل الارتقاء بالعمل التطوعي والخدمة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب الخليجي وتنمية الحس بالمسؤولية والتفاعل مع الآخرين وإبراز النماذج الملهمة من المبادرات الشبابية الرائدة في مجال العمل التطوعي.

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