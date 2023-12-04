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محمد ثلاب في التصفيات النهائية لمهرجان الكاريكاتير الأفريقي بـ الذكاء الاصطناعي

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأهل رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب للتصفيات النهائية في المهرجان الدولي للكاريكاتير بأفريقيا في دورته السادسة «المسابقة الدولية السادسة للكاريكاتير فيكا 2023» في المغرب.
ونال فنان الكاريكاتير الكويتي هذا التأهل من خلال العمل الفني الذي يشارك به في المسابقة التي تقام تحت إشراف جريدة لوكنار ليبيري الأسبوعية الساخرة، والجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية أطلس للكاريكاتير، وهو رسمة الكاريكاتير عن الذكاء الاصطناعي المنشورة بصفحة الرأي في «الأنباء» بعدد الأربعاء 15 نوفمبر الماضي، وذلك في إنجاز كويتي غير مسبوق وتميز فني عالمي في منافسة عالمية لكبار فناني الكاريكاتير من جميع دول العالم.
وأعرب الفنان محمد ثلاب عن سعادته بهذا التأهل، مشيدا بما يلقاه من تشجيع على المشاركة في كبرى المسابقات العالمية لرفع اسم الكويت وإبراز المشاركة الثقافية والفنية، مشددا على ما يتمتع به أبناء الكويت من قدرات تمكنهم من الظهور بمظهر مشرف في جميع المحافل الدولية.
وأضاف أن المهرجان الدولي للكاريكاتير بأفريقيا يعتبر من أهم التجمعات الفنية للكاريكاتير على مستوى العالم، ويمنح جوائز مهمة، ويحظى برقابة ومتابعة ومشاركة أهم وأبرز رسامي الكاريكاتير بالعالم.

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