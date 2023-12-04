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إستراتيجيات التعلم ورشة فنية متكاملة لـ العربية في أم هاني الابتدائية

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجسيدا لربط المعلومات النظرية بالجوانب العملية نظم قسم اللغة العربية في مدرسة أم هاني الابتدائية ورشة عمل فنية بعنوان «استراتيجيات التعليم وطرق تدريسها»، وذلك لدعم العملية التربوية وتبسيط إيصال المعلومات للمتعلمين عبر استخدام الوسائط المساعدة والمحببة إلى قلوب الناشئة وبما يجعل من عملية التعلم شيئا محببا إلى نفوسهم.
وقامت معلمات اللغة العربية في المدرسة بعرض بعض الاستراتيجيات التي يتم عمل بها داخل الصفوف في سبيل توصيل المعلومات وتبسيطها على التلاميذ وبما يحقق الأهداف التعليمية والتربوية من المادة الدراسية، ككتابة الهمزة بأنواعها وقواعدها وكذلك قواعد النحو والخط العربي والحركات والمهارات وغيرها. وكانت الورشة بحضور التوجيه الفني متمثلا بالموجهة الفنية للغة العربية سعاد الرشيدي، ومديرة المدرسة عجايب المطيري، والمديرة المساعدة مرفت منير، وعدد من الزوار الذين حضروا من عدد من مدارس منطقة الفروانية التعليمية، حيث تفاعل الحضور مع الورشة وتمت الإجابة عن بعض التساؤلات في أجواء تربوية إيجابية، واختتمت الورشة بتوجيه الشكر لكل من بذل جهدا في سبيل إنجاح هذا العمل التربوي.

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