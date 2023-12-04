شكر وتقدير
التاريخ
12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) باقة ورد وشكر وتقدير إلى محمد سليمان العنزي بوزارة العدل ـ محكمة الجهراء، وذلك لتعامله الراقي مع المراجعين، خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولرحابة صدره في الاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تسهيل وإنهاء معاملاتهم.. «عساك على القوة».
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