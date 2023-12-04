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تفسير سورة الفاتحة فوائد ولطائف ودرر جمعها أحمد براك الهيفي في كتابه الجديد

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
صدر مؤخرا للدكتور أحمد بن براك الهيفي كتاب جديد بعنوان «تفسير سورة الفاتحة.. فوائد ولطائف ودرر» الصادر عن دار مداد للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع والإنتاج الفني في الكويت، حيث أحب المؤلف أن يقدم من خلاله بعضا من فوائد ولطائف سورة الفاتحة باعتبارها أعظم سورة في القرآن الكريم وقراءتها واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نقلا، إذ يقول تعالى (ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم) (الحجر: 87)، وقد جمعها من بعض كتب التفسير والحديث النبوي، وينسب كل فائدة إلى المرجع المأخوذة منه، مع ترتيب من
1 إلى 100 مقدما إياها بأسلوب منهجي وبشكل مختصر لتتحقق للقارئ المنفعة، وكتب التقديم خالد قزار الجاسم، وجاء فيه: أما بعد فقد قرأت هذه الرسالة اللطيفة والتي حوت فوائد ودررا ولطائف في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة والتي جمعها د.أحمد الهيفي، شكر الله له هذا الجمع وبارك له في الجهد وكتب له الأجر.
ومن هذه الفوائد والدرر مقاصد سورة الفاتحة لتحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده، ولماذا سميت «الفاتحة»، وقول ابن العربي: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»، وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها، لأن هذه المذكورة أفضلها وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل، كقولك: زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس.
ومن الفوائد أيضا كون الصحيح أن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا (صحيح مسلم).
وسميت فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن.
وسميت «أم القرآن» و«أم الكتاب»: لأنها أصل القرآن منها بدئ القرآن، وأم الشيء: أصله، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد.
وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة.
والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، تقرأ في كل ركعة.
ثم ينتقل إلى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، و«بسم الله الرحمن الرحيم» وبعدها آيات سورة الفاتحة وما جاء عنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب التفسير التي اعتمده الهيفي كمراجع، وكذلك نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي، 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، و1000 فائدة من تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي، وغيرها من المراجع التي أغنت الكتاب كمصادر موثوقة ومعروفة.

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