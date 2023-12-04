Tuesday, 05 December 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السكنية شاركت بورشة سهل لاب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعنوان «سهل لاب». وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الورشة عقدت تحت إشراف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون المواصلات فهد الشعلة بهدف توطيد الأفكار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشارت المؤسسة إلى أن نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة عبدالكريم العوضي وممثلين من إدارة نظم المعلومات وإدارة خدمة المواطن شاركوا في الورشة، وأثنوا على جهود المشاركين التي أثمرت توصيات تحقق أهداف الورشة.

MENAFN04122023000130011022ID1107536026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث