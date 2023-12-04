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نزاهة تنظم المنتدى الثالث لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد

12/4/2023 11:36:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن إقامة المنتدى الثالث لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعنوان «النزاهة من خلال الحوكمة» وذلك يوم الخميس المقبل بمناسبة مرور 20 عاما على صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. وأوضحت «نزاهة»، في بيان لها، ان المنتدى يسلط الضوء على مفهوم الحوكمة كتدبير وقائي لإدارة المخاطر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، كما يهدف إلى تشجيع تبني وترسيخ نظم الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في مختلف القطاعات بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى دعم إنفاذ مبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة، وتعزيز القدرة التنافسية بين المؤسسات في الدولة من خلال ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح في المعاملات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والمساءلة للوقاية من الفساد وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية. كما بينت ان المنتدى يناقش محورين، الأول بعنوان «الآليات المساهمة في تحسين كفاءة المؤسسات» والثاني «أفضل الممارسات في مجال تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر»، ويشارك في المنتدى عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال وجامعة الكويت وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وجمعية المدققين الداخليين الكويتية.

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