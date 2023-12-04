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مصادر خاصة لـ الأنباء إضافة تخصصي البنوك والشريعة للوظائف الإشرافية بالتعاونيات

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون عن ان اللجنة الخاصة بتكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات قد خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة لإدراج تخصصات البنوك والشريعة.
ووفقا للمصادر فإن التعديل جاء بعد ان أنجزت الوزارة تصورا لإضافة شروط أخرى لنص المادة رقم (50) من القرار الوزاري رقم (2023/68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، والخاصة بضوابط واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك بإضافة خريجي الشريعة وتخصص البنوك ضمن المؤهلات الجامعية التي يجب توافرها في راغبي التقديم لهذه الوظائف، علما ان المادة السالفة الذكر قضت بأن «يشترط لشغل الوظائف الاشرافية حصول المتقدم على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها، أو المعاهد المصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية»، دون أن تشمل تخصصي دراسة البنوك والشريعة، لذا ارتأت الوزارة إفساح المجال أمامهم لشغل الوظائف الاشرافية التعاونية، متوقعة اعتماد التعديلات السالف ذكرها قريبا.
وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر ان اللجنة العليا للتحقيق في العمل التعاوني ستقوم بمراجعة التقارير التي تردها من اللجان المشكلة لمراجعة أعمال التعاونيات للتحقق من المخالفات المرصودة، ثم رفع توصيتها إلى الوزير لاتخاذ اللازم حيالها، مشددة على أن اللجنة تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية، وأن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين ورد الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجددا، من خلال التطبيق الأمثل للقانون.

MENAFN04122023000130011022ID1107536024

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