وزير الإسكان أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا

حددت أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنمية المشاريع الإسكانية



عاطف رمضان

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قرارا حمل الرقم 138 لسنة 2023 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات انشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن القرار الوزاري شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ما جاء في مواد القانون المختلفة، وذلك استجابة للمادة الـ39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص وزير الإسكان.

وأفادت «السكنية» بأن اللائحة الجديدة حرصت على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توفر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.

وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مشيرة الى أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وتابعت: تشمل مواد اللائحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.

وأضافت: تتطرق اللائحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.

وزادت: احتوت اللائحة على عدد من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.

وأكدت أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية، علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.