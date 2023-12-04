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الكهرباء الاستفادة من التقنيات الحديثة في الطاقات المتجددة لتحلية المياه

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
في إطار السعي للاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة، تلقت وزارة الكهرباء الماء اقتراحا من معهد الكويت للابحاث العلمية بإجراء دراسة بعنوان تطوير وتشغيل محطة تجريبية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية.
وقالت مصادر مطلعة ان هذا المشروع التجريبي، في حال تبنيه، من شأنه ان يشكل خطوة اولى في اطار دعم الانتاج والامن المائي في البلاد عبر محطات متنقلة تعمل بالتناضح العكسي عبر الطاقة الشمسية، ويمكن ان تعمل على تحلية مياه البحر او المياه الجوفية في الآبار الساحلية.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة تسعى جاهدة للاستفادة من التقنيات الحديثة في الطاقات المتجددة سواء لتحلية المياه او توليد الكهرباء بما يدعم الشبكة المحلية عبر وسائل مختلفة.
وأشارت المصادر الى انه في حال تبني التجربة ونجاحها يمكن ان تطبق عن طريق القطاع الخاص والاستفادة منها عبر شراء الطاقة.

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