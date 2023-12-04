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ليالي المنصوري لـ الأنباء التعريف بهوية المتصل دخل مرحلة الاختبار

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت مديرة إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ليالي المنصوري لـ «الأنباء»، عن أن مبادرة تعريف هوية المتصل للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والمالية المعروفة دخلت مرحلة الاختبار وتم التطبيق الفعلي على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وجار تعريف شركات الاتصالات الكويتية وعدد من الجهات والمؤسسات التي باتت تظهر على هواتف الأفراد بأسمائها وليس برقمها فقط.

وأكدت المنصوري أن الهيئة وبالعمل مع شركات الاتصالات الكويتية استطاعت تحديد كل الأمور التنظيمية والفنية المتعلقة بتعريف هوية المتصل على شبكات الاتصالات، وبدأت مرحلة الاختبارات الفعلية التي يتوقع أن يتم إنجازها خلال ديسمبر الجاري.

كما أشارت المنصوري إلى أن هيئة الاتصالات تنسق من جانب آخر مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعمل على قدم وساق لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بداية عام 2024، حيث تعد هذه المبادرة خطوة فعالة وإحدى الآليات التي تعمل عليها لحماية المواطنين والمقيمين من عمليات الاحتيال والتصيد الإلكتروني.

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