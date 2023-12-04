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استثناء 3 فئات من حظر تحويل الإقامة من القطاع الحكومي إلى الأهلي

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي قرارا بتعديل أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، جاء فيه:
يحظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية، وذلك للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق، والحاصلون على مؤهل جامعي ممن لم يبلغ من العمر الستين عاما شريطة توافق المهنة مع المؤهل وطبيعة المهن التي كانوا يشغلونها لدى الجهة الحكومية. وللهيئة وضع الضوابط المتعلقة بحظر التحويل بشأن بعض المهن والتخصصات وفقا للمصلحة العامة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

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