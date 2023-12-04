10 أطنان مساعدات حملتها الطائرة الـ 33 لإغاثة غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توجهت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 33 من الجسر الجوي الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصـــل الشتـــاء.
ونظمت حمولة هذه الطائرة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف من وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة «السلام الخيرية» عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) د.نبيل العون لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن المساعدات النوعية تتضمن بطانيات وخياما وتمورا وملابس شتوية وغيرها، لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة. وأضاف العون انه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني للإشراف على دخول المساعدات عبر معبر رفح، مشيرا الى إقلاع طائرة إغاثية غدا الأربعاء وأخرى الأحد المقبل. وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 250 طنا من المساعــــدات النوعيـــة ستنطلق خلال الأيام المقبل، مبينا أن «جمعيــــة السلام» تقوم بتوزيع وجبات ساخنــــة ومياه يوميا داخل غزة بالتعاون مع الجمعيـــات المعتمـــدة من وزارة الخارجيــة الكويتيـــة.
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