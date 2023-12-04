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10 أطنان مساعدات حملتها الطائرة الـ 33 لإغاثة غزة

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الاثنين الطائرة الإغاثية الـ 33 من الجسر الجوي الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصـــل الشتـــاء.
ونظمت حمولة هذه الطائرة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف من وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة «السلام الخيرية» عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) د.نبيل العون لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن المساعدات النوعية تتضمن بطانيات وخياما وتمورا وملابس شتوية وغيرها، لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة. وأضاف العون انه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني للإشراف على دخول المساعدات عبر معبر رفح، مشيرا الى إقلاع طائرة إغاثية غدا الأربعاء وأخرى الأحد المقبل. وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 250 طنا من المساعــــدات النوعيـــة ستنطلق خلال الأيام المقبل، مبينا أن «جمعيــــة السلام» تقوم بتوزيع وجبات ساخنــــة ومياه يوميا داخل غزة بالتعاون مع الجمعيـــات المعتمـــدة من وزارة الخارجيــة الكويتيـــة.

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