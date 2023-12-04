اللجنة المالية البرلمانية تناقش المنطقة الاقتصادية الشمالية غدا

MENAFN - Al-Anbaa) المحرر البرلمانيتناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا المشروع بقانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الشمالية بعدما وافق المجلس على استعجاله وتقديم تقرير بشأنه، وفقا للخارطة التشريعية المتفق عليها، ليدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري لبحثه والتصويت عليه بالمداولة الأولى بشكل مبدئي.

مصدر نيابي قال

لـ «الأنباء»، إن التقرير الخاص بالمنطقة الشمالية الذي ستعده اللجنة المالية سيتضمن الهدف من المشروع، وهو إنشاء منطقة اقتصادية حرة شمال الكويت، يتم تحديد أبعادها الجغرافية بقانون، وتوفر مدخولا اقتصاديا جديدا وتعطي غطاء أمنيا للدولة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، بالإضافة إلى أنها تخلق فرص عمل جديدة للشباب في حدود 220 ألف وظيفة.

وزاد المصدر بالقول إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بسبب هذا المشروع بمقدار 5 ـ 7 مليارات دينار سنويا، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية عمل العامل بين 22 ـ 33 ألف دينار وتمثل زيادة بنسبة 40 ـ 50%، علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمار محليا.

وأوضح المصدر أن التقرير سيتضمن شرحا عن المنطقة الاقتصادية الشمالية ومحتواها وهي مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، مشيرا إلى ان المشروع عرض للمرة الأولى في 2018 عندما تبنى فكرته الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله.