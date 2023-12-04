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الأستاد فريق لإعداد مستندات عقود صيانة الطرق الداخلية والسريعة

12/4/2023 11:36:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد قرارا بتشكيل فريق عمل لإعداد مستندات العقود المباشرة لصيانة المناطق الداخلية والطرق السريعة برئاسة الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزير.
ووفقا لنص القرار، فإن فريق العمل سيتولى المهام التالية:
٭ إعداد وتجهيز العقود المباشرة للصيانة المزمع طرحها في وزارة الأشغال للمناطق الداخلية والطرق السريعة وفقا للتقسيم الجغرافي للمناطق والطرق السريعة على الشركات المحلية.
٭ مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقته على التعاقد المباشر مع الشركات المحلية المعتمدة.
٭ مخاطبة وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع للحصول على الموافقات اللازمة.
٭ دعوة الشركات الموافق عليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات لتقديم العروض، وذلك وفق الشروط التعاقدية والمواصفات الفنية المطلوبة وتسلم رفض هذه العروض.
٭ دراسة العروض المقدمة والتفاوض مع الشركات على الأسعار المقدمة وصولا الى العرض النهائي.
٭ مخاطبة لجنة الشراء العامة بالوزارة لاعتماد توصية الفريق لكل عقد على حدة.
٭ مخاطبة ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة على التعاقد والرد على استفساراته.

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