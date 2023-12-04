Tuesday, 05 December 2023 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم.. الطاقة والوقود الأحفوري على رأس اهتمامات مؤتمر المناخ Cop28

12/4/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7)

أطلق كونسورتيوم من كبار بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ "فريق عمل"، عالميا لزيادة عدد وحجم مبادلة "الديون بالطبيعة" التي يمكن أن تقوم بها الدول.

في مبادلة الديون بالطبيعة، يتم خفض ديون الدولة النامية في مقابل حماية النظم البيئية الحيوية، تجتذب اهتماماً متزايداً في أعقاب عدد من الصفقات الناجحة في أماكن مثل بليز وجزر جالاباجوس .
يعد إنشاء فرقة العمل، قد تعد أهم خطوة يتخذها النادي العالمي للمقرضين متعددي الأطراف، الذين يمتلكون فيما بينهم قوة نيران بقيمة تريليونات الدولارات، لزيادة دعمهم لهذه الصفقات.
وسيقودها في البداية بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، والمقرضين الذين شاركوا فيما بينهم في جميع عمليات المقايضة الأخيرة، بما في ذلك أيضًا بربادوس والجابون .
كما سيكون بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، جزءا من فرقة العمل، فضلا عن صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إيلان جولدفاجن، "إننا نتطلع إلى توسيع نطاق وتعزيز تأثير تمويل المناخ والطبيعة"، وأضاف سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية ، أن هذا "يعزز" التزام المقرضين متعددي الأطراف بالتعاون بشكل أفضل.
وتلعب بنوك التنمية دوراً مهماً بشكل خاص في مقايضة الديون بالطبيعة لأنها توفر ضمانات الائتمان /أو التأمين ضد المخاطر السياسية التي تجعلها قابلة للاستمرار.
وفي أبسط صورها، تعمل المقايضة عن طريق شراء سندات الدولة، بسعر مخفض غالبا، ثم استبدالها بسندات صديقة للبيئة أرخص تأتي مع ضمانات خاصة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
هذه التحسينات تجعلها أقل خطورة في نظر المستثمرين وبالتالي تقلل تكلفتها. ويشير النقاد إلى أن بعض المدخرات - وإن لم تكن بالضرورة كلها - يتم توجيهها بعد ذلك نحو جهود الحفاظ على البيئة.
بعد يوم من التعهدات المالية أمس، تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم، الثلاثاء، إلى الطاقة والوقود الأحفوري، وهما نقطة التوتر الرئيسية في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.
وبينما يواصل المفاوضون من الدول الصراع حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للقمة أن تتضمن تعهداً للدول بالتخفيض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري - وهو مطلب رئيسي من جانب الدول المعرضة للمناخ- ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً لوزراء الطاقة لمناقشة تطوير وقود الهيدروجين.
ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات في عام 2023، يوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض إنتاجه من الغازات الدفيئة.
شهد مؤتمر COP28 رقما قياسيا بلغ 86 ألف مشارك، مما دفع البعض إلى التهليل للمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ.

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ cop28








MENAFN04122023000132011024ID1107535953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث