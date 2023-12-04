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علا الشافعى تطلق مبادرة لإعلام القاهرة لمشاركة اليوم السابع فى تغطية الانتخابات

12/4/2023 11:29:47 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى ، رئيس تحرير اليوم السابع، مبادرة لطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتصوير الانتخابات الرئاسية من أمام اللجان وإرسال التقارير للجريدة لنشرها على الموقع الإلكترونى خلال أيام الاقتراع والتصويت.
وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إنه سيتم استضافة مجموعات طلابية بمقر الجريدة خلال فترة الانتخابات للوقوف على متابعة الأخبار داخل صالة التحرير فى إطار اهتمام مؤسسة اليوم السابع بتأهيل طلاب كليات الإعلام ودعمهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
من جانبها توجهت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالشكر إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على المبادرة ودعمها لكلية الإعلام، على أن تتولى الكلية التنسيق فى ترشيح الطلاب من مختلف الأقسام للمشاركة فى أعمال التغطية خلال الانتخابات.

اساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة

الدكتور محمد سالمان استاذ العلوم السياسية خلال الندوة

الدكتور محمود يوسف استاذ بقسم العلاقات العامة

الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة

الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق

الزميل محمد صبحى خلال الندوة

الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع

المتحدثين فى الندوة

جانب من كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع

طلاب إعلام القاهرة خلال الندوة

طلاب إعلام القاهرة خلال فعاليات الندوة


عزت اسماعيل امين كلية الإعلام بجامعة القاهرة

عميد كلية إعلام القاهرة تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعى

عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة والكاتية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع


كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع


ندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة حول الوعى وحقوق المواطنة








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