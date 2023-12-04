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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة

12/4/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حث إسرائيل على "تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وأضاف المتحدث الأممي -في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "يؤكد الأمين العام مجددا على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع".

وتابع: "بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا لإبقائهم على قيد الحياة".








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