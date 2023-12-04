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الاحتلال الإسرائيلي: قتيلان مدنيان مقابل كل قتيل من الفصائل الفلسطينية فى غزة

12/4/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أمس الاثنين أنه مقابل كل مدنيين يقتلان في الهجوم على قطاع غزة، يُقتل مقاتل من الفصائل الفلسطينية.



وقال أحد هؤلاء المسؤولين العسكريين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، "لست أقول إنه أمر جيد أن تكون النسبة اثنين لواحد".



وزعم أن "استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية يندرج ضمن "الاستراتيجية الأساسية "الفصائل الفلسطينية".



وأعرب المسؤول العسكري الإسرائيلي عن أمله في أن "تكون هذه النسبة أدنى بكثير في المرحلة المقبلة من الحرب".



ولدى سؤاله عن معلومات تفيد بمقتل خمسة آلاف مقاتل من الفصائل الفلسطينية، قال أحد هؤلاء المسؤولين العسكريين إن "الأرقام دقيقة إلى حد ما".



وأثارت الحصيلة المرتفعة للقتلى والأزمة الإنسانية في غزة تنديدا حول العالم.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70% منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.



أما في إسرائيل فتقول السلطات إن هجوم الفصائل الفلسطينية أوقع نحو 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول للهجوم.












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