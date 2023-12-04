رئيس الوزراء العراقي يطلق مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في البلاد

MENAFN - Youm7) أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مشروعاً كبيراً لدعم الثقافة والفنون في العراق، فيما أكد ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله إن :"السوداني أطلق مشروعاً ثقافياً وفنياً كبيراً في العراق، لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة، وأعلن عن تخصيص مبلغ 13 ملياراً و500 مليون دينار عراقي لتنفيذ المشروع".



وأضاف البيان، أن "ذلك جرى خلال استقبال جمعاً كبيراً من نجوم الفن العراقي وممثلين عن اتحاد الأدباء وعدد من الكتّاب والمثقفين"، مؤكدا "إكمال الإجراءات الخاصة بالمخصصات المالية المطلوبة للنشاطات الفنية والأدبية، التي عانت من الركود بسبب غياب الدعم والمبادرات".



وشدد السوداني، بحسب البيان على "ضرورة دخول القطاع الخاص في الإنتاج الفني وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي"، مشيراً إلى أنه "ليس مطلوباً من الفنانين والأعمال الفنية مراعاة مزاج الحكومة أو أية جهة، بل تكون بجودة كبيرة ومستوى فني عال".



يشار إلى أن المشروع خصص له مبلغ 5 مليارات دينار لدعم الدراما العراقية، ومبلغ 5 مليارات دينار لدعم السينما العراقية، فيما خصص مليار دينار عراقي لطباعة النتاجات الأدبية والفكرية للكتاب والأدباء العراقيين.



وفي ضوء المشروع أيضاً تم تخصيص 200 مليون دينار، لدعم الفنانين التشكيليين في إقامة المعارض الخاصة، وتخصيص 300 مليون دينار لدعم الفنون الموسيقية المختلفة، وكذلك تخصيص مليار ونصف دينار لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، لإقامة المؤتمرات والمهرجانات الرسمية، فضلاً عن تخصيص 500 مليون دينار لدعم أدب الطفل.