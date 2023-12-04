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تعرف على خطوات مكافحة الحشائش فى محصول القمح

12/4/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.



وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات مكافحة الحشائش في محصول القمح:



‎1- اتباع الزراعة الحراتى فى الأراضى الموبوءة بالحشائش.



‎2- يفضل الزراعة على سطور أو خطوط أو مصاطب حيث يتم توزيع التقاوى بانتظام وبالتالى يمكن التعرف بسهولة على الحشائش وسهولة النقاوة اليدوية التى يمكن اجرائها مرتين، مرة قبل رية المحاياة ومرة أخرى قبل الرية الثانية.



‎3- اتباع الدورة الزراعية التى يتخللها محصول البرسيم الذى يسبق القمح فى الموسم الشتوي السابق مما يساهم فى تقليل الاصابة بالحشائش.



‎4- الزراعة بتقاوى نظيفة خالية من الحشائش باستخدام التقاوى المعتمدة من مصادر موثوقة حتى لا تنتقل العدوى إلى أراضى غير مصابة.



‎5- فحص حقول القمح لاكتشاف حشيشة الزمير مبكرًا خلال مرحلة نموها الأولى والتمييز بينها وبين بادرات القمح حتى يمكن اتخاذ قرار المكافحة في التوقيت المناسب وبالطريقة المناسبة.
















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