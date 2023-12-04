تعرف على خطوات مكافحة الحشائش فى محصول القمح

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- Youm7) محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.
وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات مكافحة الحشائش في محصول القمح:
1- اتباع الزراعة الحراتى فى الأراضى الموبوءة بالحشائش.
2- يفضل الزراعة على سطور أو خطوط أو مصاطب حيث يتم توزيع التقاوى بانتظام وبالتالى يمكن التعرف بسهولة على الحشائش وسهولة النقاوة اليدوية التى يمكن اجرائها مرتين، مرة قبل رية المحاياة ومرة أخرى قبل الرية الثانية.
3- اتباع الدورة الزراعية التى يتخللها محصول البرسيم الذى يسبق القمح فى الموسم الشتوي السابق مما يساهم فى تقليل الاصابة بالحشائش.
4- الزراعة بتقاوى نظيفة خالية من الحشائش باستخدام التقاوى المعتمدة من مصادر موثوقة حتى لا تنتقل العدوى إلى أراضى غير مصابة.
5- فحص حقول القمح لاكتشاف حشيشة الزمير مبكرًا خلال مرحلة نموها الأولى والتمييز بينها وبين بادرات القمح حتى يمكن اتخاذ قرار المكافحة في التوقيت المناسب وبالطريقة المناسبة.
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