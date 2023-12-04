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بجوائز تصل 20 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة عباقرة جامعة حلوان وشروط التقدم

12/4/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تلقى مشروعات الطلاب ضمن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان " للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، حيث مد فتح
باب التسجيل الي يوم 15/12/2023.



أو من خلال استمارة التقديم







ويتم اشتراك جميع الطلاب مع استبعاد طلاب السنوات النهائية من الاشتراك في المسابقة وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.



وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.



ويتم التصعيد الى الثلاث مراكز الأولى وتوزيع الجوائز وفقا للآتي:



المركز الأول (20000ج)
والمركز الأول مكرر (18000ج)، المركز الثانى (16000ج)
والمركز الثانى مكرر (14000 ج)، المركز الثالث (12000ج) والمركز الثالث مكرر(10000ج).


















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