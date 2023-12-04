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تعرف على نصائح الزراعة لزيادة إنتاجية محصول البصل

12/4/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة وقد وجد مرسوماً علي معابد قدماء المصريين منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.‬‬



و تزرع العروات الشتوية في الوجه القبلي خلال الفترة من منتصف أغسطس إلي نهاية سبتمبر, أما بالنسبة للوجه البحري فتتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لزيادة انتاجية البصل :



الارشادات والتوصيات
الفنية حول الممارسات الزراعية
فى
انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:



1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها
50%
تقريبا.



2- الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.



3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتأخرة.



- الارشادات والتوصيات
الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :



4-الاستمرار فى نقاوة الحشائش .



5- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.



6- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.



7- استمرار عمليات الرى بانتظام.
















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