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مفوضية اللاجئين تدعو لإنقاذ 400 لاجئ من الروهينجا عالقين على متن قاربين

12/4/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7)
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين إلى إنقاذ نحو 400 لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة العالقين على متن قاربين ينجرفان في بحر أندامان بعدما أفادت تقارير بنفاد المؤن لديهم.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث الإقليمي باسم المفوضية في بانكوك بابار بالوخ قوله، إن هناك ما يقرب من 400 طفل وامرأة ورجل خطر الموت يحدق بهم إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنقاذهم، مضيفا أن القاربين انطلقا على ما يبدو من بنجلاديش ويُعتقد أنهما في عرض البحر منذ نحو أسبوعين؛ وفقا لتقارير.



وحذر المتحدث الأممي أنه في حال لم يتم تقديم المساعدة للقاربين، فإن العالم قد يشهد مأساة أخرى مثل تلك التي حدثت في ديسمبر من عام 2022 عندما فُقد قارب كان يحمل على متنه 180 شخصا من مسلمي الروهينجا.



تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 740 ألفا من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بسبب حملة قمع عنيفة شنها جيش ميانمار في عام 2017، إلى بنجلاديش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات مكتظة.. ويغادر الكثير من اللاجئين المخيمات عن طريق البحر في مسعى للوصول إلى ماليزيا بحثا عن عمل.












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