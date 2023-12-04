بريطانيا تفرض قيودا جديدة صارمة تقلل من عدد المهاجرين إليها بمئات الآلاف

MENAFN - Youm7) أعلنت بريطانيا، الإثنين، عن قواعد جديدة للهجرة تحد بشكل كبير من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في المملكة المتحدة وتقلل عددهم بمئات الآلاف.

وصرح وزير الداخلية جيمس كليفرلي، بأنه سيتخذ "إجراء قويا" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي سجلت مستوى قياسيا بنحو 750 ألف شخص عام 2022، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستقلل عدد الأشخاص المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا خلال السنوات المقبلة بنحو 300 ألف شخص.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء، كسب المزيد من الأموال، للحصول على تأشيرة عمل، كما ستزداد صعوبة لم الشمل إلى المملكة المتحدة.

وأوضح الوزير أنه بداية من ربيع 2024، سيتعين على المهاجرين الراغبين في حق اللجوء كسب 38700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر، بدلا من 26200 جنيه استرليني حاليا.

وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ، وهو ما يعادل ضعف الحد الحالي تقريبا.

وتنص القوانين الجديدة أيضا على أنه اعتبارا، من يناير، لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب الدارسين في بريطانيا إحضار أفراد أسرهم.



