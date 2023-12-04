الأمم المتحدة في فيينا تطالب الحكومات بضرورة حماية حقوق المعاقين وتسهيل دمجهم

(MENAFN
- Youm7) طالبت الأمم المتحدة في فيينا الحكومات بضرورة حماية حقوق المعاقين وتسهيل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم وطاقتهم.
جاء ذلك في احتفال الأمم المتحدة الاثنين باليوم العالمي لحماية حقوق المعاقين.
وقال مارتن نسركي مدير الإعلام والمعلومات في الأمم المتحدة -في تصريح- إن الاحتفال شارك فيه نخبة من ممثلي وقيادات المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعنية بحقوق المعاقين.
وأوضح نسركي أن ممثلين عن بلدية فيينا بالنمسا شاركوا في الاحتفال، حيث تم عرض العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المعاقين، إضافة إلى التشريعات التي تحمي حقوقهم وتمنع ممارسة أي أشكال من العنف والتمييز ضدهم.
تضمن الاحتفال عزفا موسيقيا لاثنين من المعاقين المتميزين بمواهب الموسيقى.
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