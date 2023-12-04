الأمم المتحدة في فيينا تطالب الحكومات بضرورة حماية حقوق المعاقين وتسهيل دمجهم

MENAFN - Youm7) طالبت الأمم المتحدة في فيينا الحكومات بضرورة حماية حقوق المعاقين وتسهيل دمجهم في المجتمع والاستفادة من مواهبهم وطاقتهم.

جاء ذلك في احتفال الأمم المتحدة الاثنين باليوم العالمي لحماية حقوق المعاقين.



وقال مارتن نسركي مدير الإعلام والمعلومات في الأمم المتحدة -في تصريح- إن الاحتفال شارك فيه نخبة من ممثلي وقيادات المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعنية بحقوق المعاقين.



وأوضح نسركي أن ممثلين عن بلدية فيينا بالنمسا شاركوا في الاحتفال، حيث تم عرض العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المعاقين، إضافة إلى التشريعات التي تحمي حقوقهم وتمنع ممارسة أي أشكال من العنف والتمييز ضدهم.

تضمن الاحتفال عزفا موسيقيا لاثنين من المعاقين المتميزين بمواهب الموسيقى.



