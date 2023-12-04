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الأمين العام للناتو يؤكد لوزير الدفاع الأوكراني استمرار دعم الحلف لبلاده

12/4/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، دعم الحلف الثابت لأوكرانيا، وأن الحلفاء ملتزمون بزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا أثناء مقاومتها ضد الهجمات العسكرية الروسية، مع توقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد أعمال القتال بين الجانبين.



وأوضح بيان أصدره الحلف أن الأمين العام ناقش خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين آخر التطورات في ساحة القتال والاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، حيث أكد ستولتنبرج.



وكرر ستولتنبرج التأكيد على أن الناتو سيقدم دعمًا طويل الأمد لأوكرانيا لتمكين القوات الأوكرانية من العمل بشكل كامل داخل الناتو وتقريبها من الحصول على عضوية الحلف.



كما ناقش الأمين العام مع الوزير الأوكراني طريق كييف إلى عضوية الناتو وجهود الإصلاح في أوكرانيا، مؤكدا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف عندما يتفق جميع الحلفاء وعندما يتم استيفاء الشروط.



جدير بالذكر أن محادثات اليوم جاءت في أعقاب اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء الماضي.












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