الأمين العام للناتو يؤكد لوزير الدفاع الأوكراني استمرار دعم الحلف لبلاده

(MENAFN
- Youm7) أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، دعم الحلف الثابت لأوكرانيا، وأن الحلفاء ملتزمون بزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا أثناء مقاومتها ضد الهجمات العسكرية الروسية، مع توقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد أعمال القتال بين الجانبين.
وأوضح بيان أصدره الحلف أن الأمين العام ناقش خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين آخر التطورات في ساحة القتال والاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، حيث أكد ستولتنبرج.
وكرر ستولتنبرج التأكيد على أن الناتو سيقدم دعمًا طويل الأمد لأوكرانيا لتمكين القوات الأوكرانية من العمل بشكل كامل داخل الناتو وتقريبها من الحصول على عضوية الحلف.
كما ناقش الأمين العام مع الوزير الأوكراني طريق كييف إلى عضوية الناتو وجهود الإصلاح في أوكرانيا، مؤكدا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف عندما يتفق جميع الحلفاء وعندما يتم استيفاء الشروط.
جدير بالذكر أن محادثات اليوم جاءت في أعقاب اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء الماضي.
MENAFN04122023000132011024ID1107535937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.