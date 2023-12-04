بوتين يأمل في إنعاش العلاقات بين روسيا واليونان وعودة الصداقة بين الشعبين

MENAFN - Youm7) أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يقود التاريخ الجيد للعلاقات بين بلاده واليونان إلى إنعاش العلاقات الحالية بين البلدين وعودتها إلى سابق عهدها.



وقال الرئيس الروسي -خلال مراسم قبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب الاثنين- "لا يمكن للمرء إلا أن يشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في الشؤون الثنائية. وما زلنا نأمل في أن تساعد العلاقات التقليدية المتمثلة في التقارب الروحي والتعاطف المتبادل والاحترام بين الشعبين الروسي واليوناني في نهاية المطاف في إحياء الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا وكذلك الأعمال العادية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وفي نفس السياق، قال بوتين -خلال الحفل- إن حالة العلاقات "المجمدة" بين روسيا وألمانيا لا تفيد أياً من البلدين، لكن ألمانيا هي التي تعاني أكثر من غيرها هنا.



وأضاف "إن الحالة (المجمدة) الحالية للعلاقات مع روسيا، ليست بمبادرة منا، أريد أن أؤكد على ذلك، وليست مفيدة، فهي ليست مفيدة لنا ولا لكم".



وأشار بوتين إلى أن روسيا وألمانيا تعملان على تطوير "تعاون عملي وتجاري" منذ أكثر من نصف قرن.



