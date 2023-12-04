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منتخب تنس الطاولة يستكمل مشاركته فى كأس العالم بالصين

12/4/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) يستكمل منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات منافساته اليوم فى بطولة كأس العالم لتنس الطاولة للزوجى المختلط، التي تقام بالصين فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجارى.

وانطلقت البطولة أمس الإثنين بمشاركة مصر بقائمة تضم أحمد صالح، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى السيدات تشارك مروة ومريم الهضيبى، و يسرا أشرف حلمى

ويشارك بالبطولة أفضل 18 فريقا على مستوى العالم، وتحتل مصر المركز التاسع عالميا، وسط طموحات باحتلال مركز متقدم من خلال المشاركة في البطولة.

وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق، مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة، وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.
أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة، وحصد الميداليات البرونزية كلًا من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.






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