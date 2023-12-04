منتخب تنس الطاولة يستكمل مشاركته فى كأس العالم بالصين

(MENAFN
- Youm7) يستكمل منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات منافساته اليوم فى بطولة كأس العالم لتنس الطاولة للزوجى المختلط، التي تقام بالصين فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجارى.
وانطلقت البطولة أمس الإثنين بمشاركة مصر بقائمة تضم أحمد صالح، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى السيدات تشارك مروة ومريم الهضيبى، و يسرا أشرف حلمى
ويشارك بالبطولة أفضل 18 فريقا على مستوى العالم، وتحتل مصر المركز التاسع عالميا، وسط طموحات باحتلال مركز متقدم من خلال المشاركة في البطولة.
وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق، مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة، وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.
أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة، وحصد الميداليات البرونزية كلًا من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.
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