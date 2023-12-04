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خسارة شباب الهوكى أمام فرنسا فى كأس العالم بماليزيا

12/4/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) خسر منتخب شباب الهوكى
أمام فرنسا بنتيجة 3/1، فى أولى مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا والتى تستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى.



ويلتقى منتخب شباب الهوكى مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، وأخيرا ألمانيا فى ختام الدور الأول 8 ديسمبر.



وضمت قائمة اللاعبين كل من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.



فيما يستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.












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