بعثة شباب بلوزداد تصل الإسكندرية اليوم لمواجهة الأهلى فى دوري الأبطال

(MENAFN
- Youm7) تصل بعثة فريق
شباب بلوزداد الجزائري، الإسكندرية
اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
ويقع
فريق الاهلى
فى المجموعة الرابعة من عمر
دوري أبطال أفريقيا
برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على
ميدياما الغانى
فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.
ولعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.
من جهته قال عبد القادر شنيوني، مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، إن فريقه سيصل الإسكندرية مباشرة، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الأهلي باستاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف شنيوني، فى تصريحات تليفزيونية، أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني فى الجولة الماضية.
وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة أن كل منهما يرغب في الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.
وأوضح أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الأفريقي والعربي، حيث يلعب دائمًا على اللقب، لكنه لم يقدم مردودا طيبا أمام يانج أفريكانز الماضية، وهو ينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى.
وواصل تصريحاته، بأن شباب بلوزداد سيحضر إلى الإسكندرية، من أجل الفوز أو التعادل على الأقل، خاصة أن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتصعب من مهمته، مشيرا إلى أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.
واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن الأهلي فريق قوي، لكن عليه الحذر من شباب بلوزداد الذي يمتلك عناصر مميزة للغاية، ومستواه لا يستهان به، على الرغم من الخسارة المفاجئة في المباراة الماضية، حيث يرغب الفريق في الفوز بأبطال أفريقيا.
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