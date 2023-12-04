بعثة شباب بلوزداد تصل الإسكندرية اليوم لمواجهة الأهلى فى دوري الأبطال

MENAFN - Youm7) تصل بعثة فريقشباب بلوزداد الجزائري، الإسكندريةاليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويقع

فريق الاهلى

فى المجموعة الرابعة من عمر

دوري أبطال أفريقيا

برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على

ميدياما الغانى

فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ولعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.من جهته قال عبد القادر شنيوني، مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، إن فريقه سيصل الإسكندرية مباشرة، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الأهلي باستاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.وأضاف شنيوني، فى تصريحات تليفزيونية، أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني فى الجولة الماضية.وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة أن كل منهما يرغب في الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.وأوضح أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الأفريقي والعربي، حيث يلعب دائمًا على اللقب، لكنه لم يقدم مردودا طيبا أمام يانج أفريكانز الماضية، وهو ينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى.وواصل تصريحاته، بأن شباب بلوزداد سيحضر إلى الإسكندرية، من أجل الفوز أو التعادل على الأقل، خاصة أن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتصعب من مهمته، مشيرا إلى أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن الأهلي فريق قوي، لكن عليه الحذر من شباب بلوزداد الذي يمتلك عناصر مميزة للغاية، ومستواه لا يستهان به، على الرغم من الخسارة المفاجئة في المباراة الماضية، حيث يرغب الفريق في الفوز بأبطال أفريقيا.



