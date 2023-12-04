منتخب السيدات فى مواجهة حاسمة أمام السنغال الليلة

(MENAFN
- Youm7) يخوض منتخب مصر للسيدات ، بقيادة محمد كمال، مباراة حاسمة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام بالقاهرة، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، ويحتاج سيدات الفراعنة للفوز بخماسية لضمان التواجد فى أمم أفريقيا المقبلة.
وحقق منتخب سيدات السنغال الفوز على منتخب مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس الماضى، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وضم تشكيل مصر للسيدات في مباراة الذهاب كلا من: حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، امنية محمود، وفي خط الوسط: أسماء علي، مهيرة على، مايا إيهاب، وسامية ادم، والهجوم: ليلي شريف، سارة اسماعيل وسارة عصام".
ودخل منتخب مصر الأول للسيدات معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.
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