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منتخب السيدات فى مواجهة حاسمة أمام السنغال الليلة

12/4/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض منتخب مصر للسيدات ، بقيادة محمد كمال، مباراة حاسمة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام بالقاهرة، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، ويحتاج سيدات الفراعنة للفوز بخماسية لضمان التواجد فى أمم أفريقيا المقبلة.

وحقق منتخب سيدات السنغال الفوز على منتخب مصر، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس الماضى، في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وضم تشكيل مصر للسيدات في مباراة الذهاب كلا من: حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، امنية محمود، وفي خط الوسط: أسماء علي، مهيرة على، مايا إيهاب، وسامية ادم، والهجوم: ليلي شريف، سارة اسماعيل وسارة عصام".

ودخل منتخب مصر الأول للسيدات معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.








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