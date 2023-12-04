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الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى

12/4/2023 11:29:35 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ الفريق الأول الكروى للزمال بقيادة معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة من بطولة دورى nile، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الخميس باستاد السلام نظرا لأعمال الصيانة باستاد القاهرة.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز على سوار الغينى بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على أن يستأنف الفريق استعداداته لمواجهة زعيم الثغر اليوم الثلاثاء.

وفاز الزمالك على سوار الغينى برباعية نظيفة فى الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية، وهو ما الرباعية التى لم تتحقق منذ عام 2019، وكان آخر فوز كبير أفريقيًّا حققه الزمالك كان على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.








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