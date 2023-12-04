الرئيس الروسي يقوم بجولة تشمل دولا خليجية الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 4 - 12 (كونا) -- قال مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى اوشاكوف قوله إن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة عمل لكلا البلدين حيث يجري بوتين مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان ومع القيادة السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأعرب اوشاكوف عن أمله في أن تكون المباحثات الروسية السعودية والروسية الأماراتية مفيدة قائلا "إن هذه المفاوضات هامة للغاية".
وكان بوتين قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019 فيما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لموسكو في عام 2017. (النهاية)
ا س / م م ج
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