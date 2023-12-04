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الرئيس الروسي يقوم بجولة تشمل دولا خليجية الأسبوع المقبل

12/4/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 4 - 12 (كونا) -- قال مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم الأسبوع المقبل بجولة تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى اوشاكوف قوله إن الرئيس بوتين سيقوم بزيارة عمل لكلا البلدين حيث يجري بوتين مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان ومع القيادة السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأعرب اوشاكوف عن أمله في أن تكون المباحثات الروسية السعودية والروسية الأماراتية مفيدة قائلا "إن هذه المفاوضات هامة للغاية".
وكان بوتين قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2019 فيما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لموسكو في عام 2017. (النهاية)

ا س / م م ج



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