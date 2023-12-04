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أمين (الأمم المتحدة) يناشد الاحتلال الإسرائيلي عدم اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع الكارثي بغزة

12/4/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 12 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.
وشدد غوتيريش في بيان صحفي على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون وموظفو الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات في ظل العمليات البرية والغارات الجوية المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متزايد جنوبي القطاع.
وكرر دعوته إلى الإيقاف المستدام لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين فيما دعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وجدد غوتيريش التأكيد على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع.
وحول دعوات التهجير القسري قال الأمين العام "بالنسبة للأشخاص الذين أمروا بالإخلاء لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا للبقاء على قيد الحياة".
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك العمليات الأمنية الإسرائيلية المكثفة وارتفاع أعداد القتلى والاعتقالات وتصاعد عنف المستوطنين.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عدوانه على قطاع غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين من معتقلات الاحتلال.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15899 شهيدا و42 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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