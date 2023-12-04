أمين (الأمم المتحدة) يناشد الاحتلال الإسرائيلي عدم اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع الكارثي بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 12 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.
وشدد غوتيريش في بيان صحفي على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون وموظفو الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات في ظل العمليات البرية والغارات الجوية المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متزايد جنوبي القطاع.
وكرر دعوته إلى الإيقاف المستدام لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين فيما دعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وجدد غوتيريش التأكيد على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع.
وحول دعوات التهجير القسري قال الأمين العام "بالنسبة للأشخاص الذين أمروا بالإخلاء لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا للبقاء على قيد الحياة".
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك العمليات الأمنية الإسرائيلية المكثفة وارتفاع أعداد القتلى والاعتقالات وتصاعد عنف المستوطنين.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عدوانه على قطاع غزة بعد توقف في إطار هدنة تم خلالها إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين من معتقلات الاحتلال.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15899 شهيدا و42 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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