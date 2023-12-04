أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي التطورات بغزة ويوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 12 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن ذلك جاء خلال ترؤس أمير قطر والرئيس التركي اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية المنعقد في قصر (لوسيل) بالدوحة.
وفي بداية الجلسة تمنى أمير قطر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين مشيدا بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن تطلعه إلى أن تسهم المباحثات معه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان أمير قطر والرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.
وشهد أمير قطر والرئيس التركي مساء اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين كما شهدا التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.
وشهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 - 2025 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني.
كما شهدا التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة (لوسيل) في قطر ووزارة التعليم الوطني في تركيا واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومتي البلدين والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة (حمد بن خليفة) وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي.
وشهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بقطر ووزارة المالية والخزانة التركية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي.
وعلى صعيد متصل بالتطورات في غزة بحث أمير قطر مع رئيس الوزراء الهولندي مارك اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الاميري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
وفي هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الهولندي شكره لأمير قطر على جهوده ومساعي قطر في الوساطة فيما يخص إطلاق سراح الأسرى. (النهاية)
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