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أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي التطورات بغزة ويوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

12/4/2023 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 12 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن ذلك جاء خلال ترؤس أمير قطر والرئيس التركي اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية المنعقد في قصر (لوسيل) بالدوحة.
وفي بداية الجلسة تمنى أمير قطر للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين مشيدا بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن تطلعه إلى أن تسهم المباحثات معه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان أمير قطر والرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.
وشهد أمير قطر والرئيس التركي مساء اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين كما شهدا التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.
وشهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 - 2025 ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني.
كما شهدا التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة (لوسيل) في قطر ووزارة التعليم الوطني في تركيا واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومتي البلدين والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة (حمد بن خليفة) وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي.
وشهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بقطر ووزارة المالية والخزانة التركية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي.
وعلى صعيد متصل بالتطورات في غزة بحث أمير قطر مع رئيس الوزراء الهولندي مارك اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الاميري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الهولندي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
وفي هذا الصدد قدم رئيس الوزراء الهولندي شكره لأمير قطر على جهوده ومساعي قطر في الوساطة فيما يخص إطلاق سراح الأسرى. (النهاية)

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