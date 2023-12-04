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(الاتحاد) السعودي يتأهل لدور ال16 من دوري أبطال آسيا بفوزه على (سباهان) الإيراني

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 12 (كونا) -- فاز نادي (الاتحاد) السعودي على نظيره (سباهان اصفهان) الإيراني اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لمباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنتيجة (2/1) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة.
سجل (الاتحاد) هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه صالح العمري قبل ان يسجل لاعب (سباهان اصفهان) رامين رضائيان هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 48 بيد ان مهاجم (الاتحاد) جواو جوتا أحرز هدف الفوز في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز حافظ الاتحاد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة ويصعد الى الدور ال16 من البطولة.
وكان الاتحاد قد لعب في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا بجوار أندية (سباهان أصفهان) الإيراني و(القوة الجوية) العراقي و(أولماليك) الأوزبكي.
وفي لقاء آخر فاز نادي (الهلال) السعودي على نظيره (نساجي مازندران) الإيراني بنتيجة (2/1) في المباراة التي أقيمت بالرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وأحرز هدفي (الهلال) ميشيل ديلغادو وسالم الدوسري في الدقيقتين الرابعة و54 قبل ان يقلص الفارق لاعب (نساجي مازندران) محمود رحمتي في الدقيقة 77.
ورفع نادي (الهلال) رصيده من النقاط إلى 16 نقطة بعد تحقيقه خمسة انتصارات وتعادل واحد تصدر بها المجموعة ليبلغ منافسات الدور ال16 برفقة (الاتحاد) و(النصر) الذي أعلن تأهله في الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة. (النهاية)

ف ن / ر س




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