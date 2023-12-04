(الاتحاد) السعودي يتأهل لدور ال16 من دوري أبطال آسيا بفوزه على (سباهان) الإيراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 12 (كونا) -- فاز نادي (الاتحاد) السعودي على نظيره (سباهان اصفهان) الإيراني اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لمباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنتيجة (2/1) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة.
سجل (الاتحاد) هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه صالح العمري قبل ان يسجل لاعب (سباهان اصفهان) رامين رضائيان هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 48 بيد ان مهاجم (الاتحاد) جواو جوتا أحرز هدف الفوز في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز حافظ الاتحاد على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة ويصعد الى الدور ال16 من البطولة.
وكان الاتحاد قد لعب في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا بجوار أندية (سباهان أصفهان) الإيراني و(القوة الجوية) العراقي و(أولماليك) الأوزبكي.
وفي لقاء آخر فاز نادي (الهلال) السعودي على نظيره (نساجي مازندران) الإيراني بنتيجة (2/1) في المباراة التي أقيمت بالرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وأحرز هدفي (الهلال) ميشيل ديلغادو وسالم الدوسري في الدقيقتين الرابعة و54 قبل ان يقلص الفارق لاعب (نساجي مازندران) محمود رحمتي في الدقيقة 77.
ورفع نادي (الهلال) رصيده من النقاط إلى 16 نقطة بعد تحقيقه خمسة انتصارات وتعادل واحد تصدر بها المجموعة ليبلغ منافسات الدور ال16 برفقة (الاتحاد) و(النصر) الذي أعلن تأهله في الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة. (النهاية)
ف ن / ر س
MENAFN04122023000071011013ID1107535927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.