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واشنطن تبحث مع شركائها إنشاء قوة للأمن البحري في البحر الأحمر بعد هجمات شنها الحوثيون

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 12 (كونا) -- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين أن بلاده تناقش مع شركائها إنشاء قوة بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر وذلك في ظل تعدد الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن في المنطقة.
وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "إننا نجري محادثات مع دول أخرى حول قوة عمل بحرية من نوع ما تشمل سفن الدول الشريكة إلى جانب الولايات المتحدة لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر وهذه المحادثات مستمرة حاليا".
وأضاف "ليس لدي أي شيء رسمي لأعلنه ولكن إنشاء القوة سيكون جزءا طبيعيا من الاستجابة الشاملة لما نراه هنا" في إشارة إلى هجمات الحوثيين.
وأوضح سوليفان أنه "بخصوص الهيكل الدقيق (للقوة) فسوف تؤجل إلى المشاورات الجارية (..) إن فكرة أننا سنعمل مع الدول الأخرى وسفنها البحرية لمحاولة توفير مستوى أكبر من الأمن من خلال البحر الأحمر هو شيء نناقشه بنشاط مع زملائنا".
يأتي هذا غداة إعلان الولايات المتحدة أنها أسقطت مسيرات في البحر الأحمر بعد هجمات نفذها الحوثيون على سفن تجارية في المنطقة.
وسبق أن تعرضت سفن في المنطقة لهجمات مماثلة شنها الحوثيون الين شددوا على أنهم سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية. (النهاية) ع س ج / ر ج

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