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واشنطن تؤكد أن النزاع على منطقة حدودية بين فنزويلا وغويانا لا يحل عبر استفتاء

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 12 (كونا) -– اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الإثنين أن النزاع على منطقة (إيسيكيبو) الغنية بالنفط الخاضعة لإدارة دولة غويانا المجاورة لفنزويلا ليس بالأمر الذي يمكن تسويته عبر إجراء استفتاء.
كلام ميلر جاء في إجابة على سؤال صحفي خلال إيجاز للوزارة بشأن موقف الولايات المتحدة من الاستفتاء الذي أجرته فنزويلا أمس الأحد والذي أظهرت نتيجته وفقا لكاراكاس موافقة أكثر من 95 بالمئة من الناخبين الفنزويليين الذين أجابوا ب"نعم" على المطالبة بسيادة فنزويلا الإقليمية على المنطقة التي تشكل ثلثي مساحة غويانا.
وقال ميلر "إننا ندعم الحل السلمي للنزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا" مشيرا إلى أن "التحكيم الصادر عام 1899 قرر أنه ينبغي احترام الحدود البرية بين فنزويلا وغويانا ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد أو تقرر هيئة قانونية مختصة خلاف ذلك وبالتالي فإننا نحث فنزويلا وغويانا على مواصلة السعي إلى إيجاد حل سلمي لنزاعهما".
وفيما يتعلق باحتمال إعادة الولايات المتحدة النظر في العقوبات التي سبق أن رفعتها عن فنزويلا قال ميلر "هناك خطوتان إضافيتان نريد رؤيتها تتخذهما وهما اطلاق سراح السجناء السياسيين وسراح الأمريكيين المحتجزين ظلما وكان ذلك جزءا من الاتفاق الإطاري الذي اتفقنا عليه معهم لكنهم لم ينفذوا الجزء الخاص بهم من الاتفاق". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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