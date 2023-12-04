واشنطن تؤكد أن النزاع على منطقة حدودية بين فنزويلا وغويانا لا يحل عبر استفتاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 12 (كونا) -– اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الإثنين أن النزاع على منطقة (إيسيكيبو) الغنية بالنفط الخاضعة لإدارة دولة غويانا المجاورة لفنزويلا ليس بالأمر الذي يمكن تسويته عبر إجراء استفتاء.
كلام ميلر جاء في إجابة على سؤال صحفي خلال إيجاز للوزارة بشأن موقف الولايات المتحدة من الاستفتاء الذي أجرته فنزويلا أمس الأحد والذي أظهرت نتيجته وفقا لكاراكاس موافقة أكثر من 95 بالمئة من الناخبين الفنزويليين الذين أجابوا ب"نعم" على المطالبة بسيادة فنزويلا الإقليمية على المنطقة التي تشكل ثلثي مساحة غويانا.
وقال ميلر "إننا ندعم الحل السلمي للنزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا" مشيرا إلى أن "التحكيم الصادر عام 1899 قرر أنه ينبغي احترام الحدود البرية بين فنزويلا وغويانا ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد أو تقرر هيئة قانونية مختصة خلاف ذلك وبالتالي فإننا نحث فنزويلا وغويانا على مواصلة السعي إلى إيجاد حل سلمي لنزاعهما".
وفيما يتعلق باحتمال إعادة الولايات المتحدة النظر في العقوبات التي سبق أن رفعتها عن فنزويلا قال ميلر "هناك خطوتان إضافيتان نريد رؤيتها تتخذهما وهما اطلاق سراح السجناء السياسيين وسراح الأمريكيين المحتجزين ظلما وكان ذلك جزءا من الاتفاق الإطاري الذي اتفقنا عليه معهم لكنهم لم ينفذوا الجزء الخاص بهم من الاتفاق". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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